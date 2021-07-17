В Южной Корее обнаружены останки настоящего великана

Об уникальной находке во время археологических раскопок сообщили ученые из Южной Кореи. Они обследовали гробницы древнего царства Силла, существовавшего примерно полторы тысячи лет назад, и наткнулись на останки очень большого человека.

Исследователи сразу назвали его великаном. Однако не стоит думать, что это был Гулливер среди лилипутов. По оценкам ученых, рост древнего человека составлял 180 сантиметров. Вроде бы это нормально для сегодняшнего дня. Но полторы тысячи лет назад это был мужчина, сантиметров на пятнадцать выше своих рослых современников.

Также ученые установили, что этот человек, скорее всего, был намного сильнее своих современников и занимался тяжелым физическим трудом, о чем свидетельствует состояние его позвоночника.