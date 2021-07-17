Новосибирские ученые создают новые сенсоры для контроля качества воздуха

Сенсоры нового поколения для анализа химического состава воздуха создают в Новосибирском госуниверситете. По словам ученых, участвующих в разработки этих приборов, они смогут определять наличие в атмосфере самых незначительных концентраций опасных химических веществ.

Такие сенсоры очень пригодятся для контролирующих органов, следящих за состоянием воздуха на улицах больших городов, говорят эксперты.

В проекте также принимают участие британские ученые. Это значит, что отечественная техника наверняка найдет для себя применение и за рубежом. Кстати, сумма, необходимая для разработки новых сенсоров, не так велика. Требуется всего-то 24 миллиона рублей, сообщают представители вуза.