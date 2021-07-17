 

Геймер опубликовал на форуме секретные данные о британском танке

17.07.2021, 6:46, Новости дня
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Один из пользователей выложил в Сети секретные характеристики британского танка Challenger 2, чтобы в компьютерной игре War Thunder точнее передали его дизайн, сообщают СМИ.

Геймер, который опубликовал на форуме секретные данные, представился командиром танка Challenger 2. Он опубликовал выдержки из засекреченного пособия по техническому обслуживанию военной техники. Таким образом геймер решил доказать разработчикам игры, что те неправильно смоделировали танк, передает РИА «Новости» со ссылкой на UK Defence Journal.

Предположительно, на выдержках из документа был зачеркнут гриф секретности «для ограниченного пользования» и стояла печать, указывающая на то, что документ не засекречен. Кроме того, некоторый части текста были затемнены. При этом разработчики все равно не стали обсуждать документ. По словам модератора, имеется письменное подтверждение минобороны, что этот документ по-прежнему засекречен.

Напомним, комитет по обороне Палаты общин Великобритании опубликовал на сайте парламента отчет о состоянии бронетанковых подразделений вооруженных сил Соединенного Королевства с описанием сценария возможного военного конфликта с Россией. Британскую бронетехнику признали устаревшей для такой войны.



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