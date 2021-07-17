МВД анонсировало запуск «Паутины» по всей России
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В 2021 году по всей РФ запустят систему «Паутина» для предупреждения и раскрытия преступлений, сообщило МВД.
В ведомстве пояснили, что «внедрение специального программного обеспечения «Паутина» планируется до конца текущего года». «Паутина» будет использоваться для предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений и административных правонарушений, выявления похищенных, угнанных, а также скрывшихся с мест ДТП транспортных средств.
При этом станет возможна автоматизация деятельности подразделений Госавтоинспекции по оформлению административных правонарушений, зафиксированных дорожными камерами, передает ТАСС.
В апреле систему «Паутина» запустили на территории Центрального федерального округа. За пять лет применения системы в Москве и области ежегодное количество угонов сократилось с 8,7 тыс. до 1,6 тысяч.
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