 

В Японии установлен новый рекорд скорости интернет-соединения

17.07.2021, 6:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Японии сумели почти в два раза превысить установленный ранее рекорд скорости интернет-соединения. Как сообщают источники, теперь максимально возможная скорость передачи данных составляет 319 терабит в секунды. Предыдущее достижение – 178 терабит в секунду.

Информация передавалась по оптоволоконным линиям, длина которых превышала три тысячи километров, говорят специалисты. Разумеется, названные показатели касаются самой сети, а не конкретных пользователей.

Но у домашнего Интернета есть свои достижения, и они также были зафиксированы в Японии. Так рекордным максимумом для персонального компьютера, подсоединенного к сети Интернет, составляет на сегодня 10 гигабит в секунду.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.06 / В комиссии по ядерной сделке с Ираном заявили о значительном прогрессе

29.12 / Эксперты пояснили включение Алиханова в список губернаторов «новой волны»

03.08 / Американские астронавты назвали экипаж МКС суперкомандой

20.11 / Павел Дуров прогнозирует снижение доли iPhone на мировом рынке

02.07 / Региональные депутаты от оппозиции оценили ход голосования по поправкам

07.03 / Сотрудники МВД провели праздничный флешмоб в метро Москвы к 8 Марта

06.06 / “Самый высокий рейтинг среди политических программ страны”. Студия Савика Шустера подвела итоги телесезона

18.12 / Криклий назвал сумму, которую предусмотрели на развитие региональных аэропортов в 2021 году

19.10 / Новый Toyota Land Cruiser получит версию GR

01.09 / Посол РФ вызван в МИД Дании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика