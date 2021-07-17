В Японии установлен новый рекорд скорости интернет-соединения

В Японии сумели почти в два раза превысить установленный ранее рекорд скорости интернет-соединения. Как сообщают источники, теперь максимально возможная скорость передачи данных составляет 319 терабит в секунды. Предыдущее достижение – 178 терабит в секунду.

Информация передавалась по оптоволоконным линиям, длина которых превышала три тысячи километров, говорят специалисты. Разумеется, названные показатели касаются самой сети, а не конкретных пользователей.

Но у домашнего Интернета есть свои достижения, и они также были зафиксированы в Японии. Так рекордным максимумом для персонального компьютера, подсоединенного к сети Интернет, составляет на сегодня 10 гигабит в секунду.