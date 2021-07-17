 

Уральские ученые предложили использовать метанол в электромобилях

17.07.2021, 6:06, Новости дня
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Оригинальную идею выдвинули ученые из уральского вуза. Как сообщают представители УрФУ, для обеспечения работы электромобиля можно использовать обычный метанол. Это очень дешевое и доступное топливо, которое отличается экологической безопасностью и позволяет эффективно извлекать энергию для движения машины.

По словам профессора Сергея Щеклеина, метанол легко создает газовую смесь, которая используется как высокоэффективное топливо и позволяет получить большое количество энергии.

В специальном конвертере образуется оксид углерода и водород. Таким образом, нет необходимости отдельно производить летучий и взрывоопасный газ, а в мак заправляется более безопасный и дешевый метанол. Далее используется все тот же топливный элемент.



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