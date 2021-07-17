Уральские ученые предложили использовать метанол в электромобилях

Оригинальную идею выдвинули ученые из уральского вуза. Как сообщают представители УрФУ, для обеспечения работы электромобиля можно использовать обычный метанол. Это очень дешевое и доступное топливо, которое отличается экологической безопасностью и позволяет эффективно извлекать энергию для движения машины.

По словам профессора Сергея Щеклеина, метанол легко создает газовую смесь, которая используется как высокоэффективное топливо и позволяет получить большое количество энергии.

В специальном конвертере образуется оксид углерода и водород. Таким образом, нет необходимости отдельно производить летучий и взрывоопасный газ, а в мак заправляется более безопасный и дешевый метанол. Далее используется все тот же топливный элемент.