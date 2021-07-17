 

Мнение: Героизм

17.07.2021, 5:48, Разное
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Очередная авиационная авария. Самолет Ан-28 в Томской области с двумя десятками человек на борту упал. К счастью, все живы. Причина аварии – отказ двигателя. Причина спасения людей – героизм летчика Анатолия Прыткова. Собственно, героизм – это единственный ресурс, который все еще противостоит целому букету объективных факторов, каждый из которых ведет к катастрофе в любой области и сфере жизни в путинской России.

Люди живут и выживают не благодаря, а вопреки всей политике режима. Когда и этого недостаточно, включается героизм. Последний ресурс русского человека.

Источник: Эль Мюрид



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