Мнение: Героизм

Очередная авиационная авария. Самолет Ан-28 в Томской области с двумя десятками человек на борту упал. К счастью, все живы. Причина аварии – отказ двигателя. Причина спасения людей – героизм летчика Анатолия Прыткова. Собственно, героизм – это единственный ресурс, который все еще противостоит целому букету объективных факторов, каждый из которых ведет к катастрофе в любой области и сфере жизни в путинской России.

Люди живут и выживают не благодаря, а вопреки всей политике режима. Когда и этого недостаточно, включается героизм. Последний ресурс русского человека.

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