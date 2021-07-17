 

На Алтае по нацпроекту направят более 1 млрд рублей на закупку медицинского оборудования

17.07.2021, 5:00, Новости дня
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В Республике Алтай за счет нацпроекта «Здравоохранение» будут развивать санитарную авиацию, закупать медицинское оборудование и поставлять лекарства, для этого выделено более 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на минздрав республики.

«На 2021 год по нацпроекту «Здравоохранение» по Республике Алтай за счет всех источников предусмотрено более 1 млрд 133 млн рублей. Средства будут направлены на развитие санитарной авиации, создание и замену фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащение медицинским оборудованием, поставку лекарственных препаратов для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов на диспансерном наблюдении», – цитирует сообщение пресс-службы ТАСС со ссылкой на минздрав республики.

Отмечается, что за счет регионального проекта по борьбе с онкозаболеваниями планируется оснастить оборудованием онкоцентр на базе республиканской больницы.

В пресс-службе также уточнили, что в 2021 году капитально отремонтируют поликлиники в Онгудайской и Майминской районных больницах. При этом в Минздраве республики добавили, что, помимо этих двух учреждений, в ремонтах нуждаются еще 17 организаций: больницы, медколледж, ФАПы, стоматологическая поликлиника, кожвендиспансер. «Дополнительная потребность по капитальным ремонтам составляет более 637 млн 181 тыс. рублей», – подчеркнули в ведомстве.

В ближайшие четыре года в регионе планируют строительство медучреждений. Так, в рамках региональной программы по модернизации первичного звена в течение 2021–2025 годов планируется строительство 29 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов, в которых живут от 100 до 2000 человек. На эти цели планируется потратить более 220 млн 390 тыс. рублей.

Ранее в правительстве Алтая сообщили, что в по нацпроекту «Здравоохранение» закупят 30 передвижных мобильных комплексов, включая флюрографы и маммограф, для этого выделены 225 млн рублей.



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