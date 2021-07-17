 

Американский флаг сожгли на акции протеста в Греции

17.07.2021, 5:00, Новости дня
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Участники акции протеста против вмешательства США во внутренние дела Кубы сожгли американский флаг в Салониках, сообщают информационные агентства.

Сперва демонстранты просто скандировали антиамериканские и коммунистические лозунги, а затем облили горючей смесью флаг США и подожгли его, передает РЕН ТВ со ссылкой на Sputnik Греция.

Акция, в которой приняли участие несколько десятков человек, прошла у генконсульства США. Демонстранты выступили «против недопустимого империалистического вмешательства» США. Они скандировали: «Страну Фиделя не сломают угрозы! Руки прочь от коммунистов!». У участников акции были плакаты «Куба не одна! Она победит!», «Руки прочь от Кубы», «Нет блокаде», «Солидарность с кубинским народом», передает РИА «Новости».

Кроме того, массовый митинг состоялся у посольства США в Афинах. Все подступы к посольству были перекрыты полицейскими автобусами. Демонстранты требовали прекратить блокаду Кубы и «дать Кубе дышать».



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