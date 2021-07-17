 

Мнение: Крестный ход

17.07.2021, 4:56, Разное
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В Екатеринбурге сотни людей готовятся провести несогласованный крестный ход. Мало того, что он не согласован – есть запрет на его проведение. Губернатор лично попытался надавить на церковное начальство, но безрезультатно.

Я, как человек далекий от религиозной тематики, никак не отношусь к идеям отправления религиозных обрядов. Но к праву людей проводить их отношусь, напротив, с полным пониманием. Это их дело и их решение.

Желание людей вернуться к нормальной жизни не просто понятно, а полностью оправдано. Полтора года "борьбы" неизвестно с чем с нулевым результатом подводят к мысли, что эта борьба не имеет ни малейшей рациональной подоплеки. Если, конечно, речь идет о медицине, а не о каких-то иных делах, которые медициной только прикрываются.

Риски, которые несет на себе коронавирус, не выглядят адекватными тем ограничениям, которые введены. Вся наша жизнь – это риски. В конце концов жить вообще опасно. Можно попасть под колеса автомобиля, можно выпасть из окна, можно съесть просрочку из какого-нибудь сетевого магазина (и не сетевого тоже). Да мало ли угроз вокруг нас. И ведь как-то живем. Ни у кого не приходит мысль сдать все автомобили в металлолом потому, что на дорогах гибнут люди. Другой вопрос, что эту проблему всё равно нужно решать и минимизировать число погибших, но точно не тупым лобовым запретом всего.

В этом смысле желание людей вернуться к нормальной жизни выше желания власти всех закрыть и всё запретить. И чем более бестолковой выглядит власть (хотя куда уж более бестолковей), тем сильнее это желание.

А потому мне кажется вполне оправданным стремление людей начать жить как люди, а не как загнанные в загон животные.

Источник: Эль Мюрид



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