 

Премьер Белоруссии: Поддержка РФ полностью компенсирует нам ущерб от санкций Запада

17.07.2021, 4:48, Новости дня
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Белоруссия рассчитывает, что за счет поддержки из РФ ей удастся полностью перекрыть возможные негативные последствия от санкций Запада, сообщил белорусский премьер Роман Головченко.

«Это (меры поддержки со стороны РФ – прим. ВЗГЛЯД) касается кредитно-финансовой поддержки белорусской банковской финансовой системы. Это касается страхования заключаемых нами сделок. Поэтому у нас нет сомнений в этой части, что поддержка на взаимовыгодных условиях со стороны РФ будет. Она полностью перекроет те возможные последствия, на наступление которых рассчитывают те, кто эти санкции ввел», – приводит слова Головченко РИА «Новости» со ссылкой на агентство Sputnik Беларусь.

Накануне состоялся телефонный разговор премьер-министров РФ и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко. Премьеры «рассмотрели актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, включая взаимодействие в промышленной и энергетической областях». При этом «особое внимание» обратили на «углубление интеграции в рамках Союзного государства». 



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