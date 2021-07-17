Премьер Белоруссии: Поддержка РФ полностью компенсирует нам ущерб от санкций Запада

Белоруссия рассчитывает, что за счет поддержки из РФ ей удастся полностью перекрыть возможные негативные последствия от санкций Запада, сообщил белорусский премьер Роман Головченко.

«Это (меры поддержки со стороны РФ – прим. ВЗГЛЯД) касается кредитно-финансовой поддержки белорусской банковской финансовой системы. Это касается страхования заключаемых нами сделок. Поэтому у нас нет сомнений в этой части, что поддержка на взаимовыгодных условиях со стороны РФ будет. Она полностью перекроет те возможные последствия, на наступление которых рассчитывают те, кто эти санкции ввел», – приводит слова Головченко РИА «Новости» со ссылкой на агентство Sputnik Беларусь.

Накануне состоялся телефонный разговор премьер-министров РФ и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко. Премьеры «рассмотрели актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, включая взаимодействие в промышленной и энергетической областях». При этом «особое внимание» обратили на «углубление интеграции в рамках Союзного государства».