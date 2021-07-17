 

Определены сроки начала коммерческих беспилотных перевозок пассажиров в РФ

17.07.2021, 4:48, Новости дня
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Минтранс рассчитывает, что коммерческие беспилотные перевозки пассажиров и грузов на всех видах транспорта будут доступны в РФ к 2030 году, что позволит снизить стоимость логистических услуг, а также количество погибших в ДТП.

Эта цель будет достигнута в рамках реализации отраслевой стратегии цифровой трансформации, разработанной министерством.

«К 2030 году комплекс инициатив министерства обеспечит коммерческое использование беспилотников на всех видах транспорта для перевозки пассажиров и грузов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

В министерстве отметили, что товары между Азией и Европой через Россию будут доставлять отечественные и иностранные автономные грузовики. При этом помимо увеличения скорости перевозок и снижения стоимости транспортно-логистических услуг реализация стратегии позволит на 8% снизить количество погибших в ДТП за счет использования беспилотных автомобилей, считают в Минтрансе.

«Оформление грузоперевозок в цифровом виде и технологическая бесшовность процедур на границах увеличат объем транзита через страны ЕАЭС в 10 раз. Количество часов на прохождение контрольных мероприятий железнодорожными и автоперевозчиками на погранпереходах снизится более чем на 90%», – добавили в министерстве.

Ранее Минтранс заявлял о начале реализации проекта беспилотных грузоперевозок по трассе М-11 «Нева», соответствующее соглашение было подписано с ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) и целым рядом компаний. Замминистра Кирилл Богданов сообщал, что к 2030 году общая протяженность федеральных трасс в России, оборудованных специальными системами для движения беспилотного грузового транспорта, должна достичь 19,5 тысячи километров.

Напомним, в июне 2016 года гендиректор КамАЗа Сергей Когогин в кулуарах ПМЭФ-2016 сообщил, что компания рассчитывает начать серийное производство беспилотных автомобилей в 2025 году.



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