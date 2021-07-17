Тихановская собралась встретиться с высокопоставленными чиновниками в США

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская на следующей неделе проведет ряд встреч в Вашингтоне, сообщил источник.

Тихановская встретится «с представителями американских властей, членами Конгресса и послами иностранных государств в США». В частности, «состоится встреча с послом США в Белоруссии Джули Фишер», сообщил источник ТАСС.

Как сообщалось, Тихановская собирается посетить Вашингтон, Нью-Йорк и Калифорнию, ее поездка в США начнется 18 июля. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла ответить на вопрос о том, запланированы ли у высокопоставленных чиновников администрации США встречи с Тихановской. Псаки заявила, что у нее «нет с собой» информации по данному вопросу, передает РИА «Новости».

«Давайте вернемся к этому после брифинга. Члены команды по нацбезопасности или сотрудники госдепа, она не уточнила? Или просто люди из правительства США?» – сообщила Псаки.

Однако один из сотрудников американской администрации сообщил Agence France-Presse, что «высокопоставленные представители Белого дома с нетерпением ждут встречи с Тихановской». По его утверждению, США продолжат «поддерживать демократические устремления» белорусского народа.