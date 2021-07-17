 

Тихановская собралась встретиться с высокопоставленными чиновниками в США

17.07.2021, 4:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская на следующей неделе проведет ряд встреч в Вашингтоне, сообщил источник.

Тихановская встретится «с представителями американских властей, членами Конгресса и послами иностранных государств в США». В частности, «состоится встреча с послом США в Белоруссии Джули Фишер», сообщил источник ТАСС.

Как сообщалось, Тихановская собирается посетить Вашингтон, Нью-Йорк и Калифорнию, ее поездка в США начнется 18 июля. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла ответить на вопрос о том, запланированы ли у высокопоставленных чиновников администрации США встречи с Тихановской. Псаки заявила, что у нее «нет с собой» информации по данному вопросу, передает РИА «Новости».

«Давайте вернемся к этому после брифинга. Члены команды по нацбезопасности или сотрудники госдепа, она не уточнила? Или просто люди из правительства США?» – сообщила Псаки.

Однако один из сотрудников американской администрации сообщил Agence France-Presse, что «высокопоставленные представители Белого дома с нетерпением ждут встречи с Тихановской». По его утверждению, США продолжат «поддерживать демократические устремления» белорусского народа.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.07 / В Украине опять выросло число новых случаев коронавируса, общее количество инфицированных превысило 55 тыс.

27.05 / Молдова просит Украину помочь в расследовании похищения Чауса. Прокуроры хотят, чтобы запрос рассмотрели срочно – СМИ

15.02 / Самое высокое здание в мире подсветили цветами украинского флага

19.10 / Обозреватель Telegraph – демократы превратили Калифорнию в американскую антиутопию

26.05 / Незаконно подключились к электросетям. Полиция выявила в Днепропетровской области майнинг-ферму

04.03 / МИД о приговоре для крымчанина Приходько: Очередное проявление политики запугивания всех, кто против оккупации

21.08 / Названы сроки поставки российской вакцины от COVID-19 за границу

21.05 / “Родители имеют равные права”. Денисова требует от полиции учитывать, что у детей есть не только мать

30.09 / В РФ решили создать аналог TikTok для школьников

12.02 / Роскомнадзор потребовал у российских СМИ удалить новости об акциии с фонариками в поддержку Навального

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика