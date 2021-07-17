Мнение: О долгожданных мерах Путина против антиваксеров

Пусть и с опозданием, как до жирафа, но до нынешней российской власти начинает доходить, насколько критична текущая ситуация с коррнавирусной инфекцией. Третья волна CoVID-19 в России оказалась печально рекордной по числу госпитализаций и количеству смертей, что особенно грустно ввиду наличия в арсенале отечественной медицины хотя и не идеального, но всё же действенного средства избежать наиболее тяжёлых исходов – лучшей в мире вакцины «Спутник V». Вследствие чего, очевидно с неформального благословения Самого-главного-в-Кремле, к стойким противникам вакцинации начали приниматься меры. Половинчатые, скромные, неоднозначные, но всё же…

Удары по антиваксерам начались-таки всерьёз.

Нет, речь не о поспешно введённых и столь же поспешно отменённых QR-кодах для доступа в кафе и рестораны. Здесь местные власти, включая московские, скорее опозорились, чем добились успеха.

А вот на федеральном уровне позиция более последовательна. И вслед за разъяснениям Роструда о праве работодателя отстранять от работы тех, кто отказался прививаться от CoVID-19, не имея на то строгих медицинских оснований, последовал ещё более чёткий сигнал антипрививочникам.

Появилось интересное в рассылке ФСС России по отстранённым от работы и-за отказа от вакцинации.

Если сотрудника отстранили от работы из-за отказа прививаться от CoVID-19, и он заболел, то пособие по временной нетрудоспособности не выплачивается и сведения на оплату в ФСС не подаются. В полном соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 9 Федерального закона №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании…». Там и правда говорится, что за период временного отстранения от работы в соответствии с законодательством Российской Федерации, если за этот период не начисляется заработная плата, пособие по временной нетрудоспособности не назначается.

Иначе говоря, если отказавшийся от прививки и отстранённый от работы заболеет чем угодно, больничный ему оплачен не будет.

Такой вот удар по карману. Скромный, робкий, но всё же – это не отказ от обслуживания в «Шоколаднице».

Как думаете, подействует?

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