Три четверти пользователей iOS 14.5 отказываются от отслеживания их данных

В сфере интернет-маркетинга возникла новая проблема. Как сообщили аналитики компании Branch, три четверти пользователей устройств, работающих на iOS 14.5, отказывают разработчикам приложений отслеживать их данные.

Вроде бы все логично. Но ломается созданная десятилетиями система интернет-бизнеса, по которой можно было отслеживать эффективность размещенной в сети рекламы и количество продаж, по ней сделанных

Как отмечают эксперты, маркетологи находятся в некоторой растерянности, так как на фоне новых возможностей, предоставленных пользователям современным программным обеспечением, им необходимы новые инструменты для того, чтобы обеспечить свою работу. В противном случае придется вводить плату за просмотры страниц или же Интернет начнет терять коммерческую привлекательность.