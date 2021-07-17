Мнение: США не планируют вводить войска на Гаити

США официально признали, что как минимум 7 из 25 наемников из группы убившей президента Гаити, ранее участвовали в программах военной подготовки финансировавшихся США на территории Колумбии и США. Эти программы включали в себя руководство военными операции, развитие профессиональных военных навыков, военную медицину, техническое обслуживание военно-транспортных вертолетов и операции по борьбе с наркотиками (привет УБН).

На данный момент США отрицает причастность государственных структур к убийству президента Гаити и заявляют, что проводят проверку на тему вовлечения бывших "курсантов" и информаторов УБН и ФБР в заговор с целью убийства президента Моиса.

На фоне продолжающих всплывать фактов о причастности США к убийству Моиса, Байден сегодня заявил, что идея ввода американских войск на Гаити не стоит на повестке дня. История очевидно выглядит слишком токсичной для Белого Дома. поэтому Вашингтон демонстративно дистанцируется от этой грязной истории. Крайне сомнительно, что ниточки уходящие от главы ЧВК CTU Security к более весомым фигурам, будут озвучены.

Из свежих деталей.

1. В дело помимо CTU Security была вовлечена охранная фирма Worldwide Investment Development Group. Вместе с фирмой Интриаго, представители этой компании 12 мая встретились в гаитянским политиком Саноном в Форт Лодердейле (там расположена крупная авиабаза ВВС США), где Санон заявил, что собирается превратить Гаити в "свободное и открытое общество". Обе компания должны были профинансировать переворот, предоставив Санону группу наемников. Как и в случае с операцией "Гедеон", операцию по захвату власти на Гаити предполагалось оплатить за счет гаитянских активов. Обе компанию отрицают свою причастность к убийству президента Гаити.

2. Стороны пришли к соглашению, после чего Санону было выдано 860 000 долларов для закупки боеприпасов, оборудования и транспорта. Большую часть средств выделила Worldwide Investment Development Group. Гаитянская полиция утверждает, что Санон вместе с людьми связанными с этими охранными структурами прибыл на остров в июне.

3. В изложении Санона, история выглядит так, что изначально он просто нанял охрану, но потом цели миссии поменялись. NYT заявляет, что люди знакомые с Саноном утверждают, что задачи убивать Моиса не было. Это напомнило оправдания саудитов, которая сначала уверяли, что задачи убивать и распиливать на куски Хашогги не стояло и это мол исполнители перестарались.

4. В августе 2020-го года партнер главы CTU Security Альфредо Сантамария получил должность в министерстве торговли США.

В целом, мы имеем:

1. Организационными вопросами подготовки операции по убийству Моиса занимались две американские охранные фирмы, которые взяли на себя расходы.

2. Среди наемников были агенты УБН и ФБР. Часть наемников проходила американские программы подготовки военных специалистов в Колумбии.

3. Партнер Интриаго при Трампе работал в министерстве торговли США. Также его компания была напрямую связано с ОАГ и офисом Альмагро.

4. Планирование операции осуществлялось в пригороде Майами с ноября 2020-го года. Финальное соглашение было достигнуто в Форт Лодердейле.

Фактически. на всех этапах операции можно без труда найти официальной след. На данный момент верхняя часть известной информации о заговоре с целью убийства президента Гаити это руководство двух американских охранных фирм и гаитянин Санон, который якобы хотел занять место Моиса.

Но кто-то всерьез может поверить, чтобы к примеру ЦРУ не знало о подготовке такой операции. Или УБН и ФБР, у которых были информаторы в группе наемников?

А если гос.структуры знали, но молчали, значит над Интриаго и Санон, есть пока не озвученные фамилии.

—