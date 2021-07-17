Мнение: И жалкий лепет оправданья…

Собянин высказался о текущих итогах вакцинации в Москве: "…Показатель вакцинации в сферах образования и здравоохранения в Москве приближается к 70%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "На многих предприятиях, таких как здравоохранение, образование, показатель вакцинации приближается к 70%."

Прямо скажем – в одном абзаце уже содержится существенное разночтение: либо вакцинация достигла 70 процентов по всей сфере здравоохранения и образования, либо этот показатель лишь "на многих" предприятиях. Разница существенная и оставляет простор для любых манипуляций. Сто (к примеру) школ – это ведь уже "многие" учреждения, но далеко не вся сфера… В общем, как обычно, соврал.

Судя по всему, Собянин не сумел вытянуть этот раунд террора, хотя и старался. Недовольство людей и нарастающее пассивное сопротивление вызвали заметную нервозность не только на московском уровне. И дело даже не в "выборах" – на самом деле их и проводить нет никакого смысла, проще достать из сейфа утвержденные циферки и сэкономить на бессмысленном ритуале.

Дело в том, что режим так и не может понять, что делать с недовольством людей. А оно растет, и растет значительно. Кроме того, возникла и недокументированная проблема: "силовики", коих в Москве в силу значимости столицы просто немеряно, вдруг столкнулись с дилеммой: получить QR-коды и войти в число избранных – не проблема, но это означает передать личные данные в открытый доступ. То, что безопасность всех баз данных в России нулевая, не секрет. А значит – легким движением руки тысячи записей с полным набором личных данных цепных псов режима могут попасть кому угодно. А это не только вопрос безопасности режима, это еще и понятное беспокойство самих "силовиков". Одно дело, когда ты прикрыт всем действующим законодательством и не особо беспокоишься за последствия своих действий, другое – когда тебя "слили". Цифровизация вдруг оборачивается не самой простой своей стороной. Что делать с этим? По примеру спецномеров и спецпропусков вводить еще и спец-QR-коды? Ну так это точно та же утрата анонимности, просто вид сбоку.

А потому пока от греха подальше всю эту историю сворачивают, и возникает вопрос о раздаче наград и чего-то прямо противоположного. С одной стороны, Собянин честно сумел поднять процент уколотых, с другой – издержки слишком велики. А потому нужно учесть, чего больше – достижений или проблем.

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