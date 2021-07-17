 

ВОЗ захотела провести аудит лабораторий в районе первых случаев COVID-19

17.07.2021, 3:56, Новости дня
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Всемирная организация здравоохранения собирается устроить аудит лабораторий и исследовательских учреждений, в районе которых в 2019 году выявили первые случая коронавируса, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Обращаясь к странам-членам организации в ходе информационной сессии о происхождении коронавируса, Гебрейесус повторил, какие шаги ВОЗ планирует предпринять для расследования происхождения COVID-19, передает РИА «Новости».

Во-первых, будут проведены комплексные исследования людей и животных, а также окружающей среды. Во-вторых, изучат районы, в которых раньше других выявили SARS-CoV-2, а также связанные с SARS другие коронавирусы. В-третьих, исследуют животных в Ухане. В-четвертых, проведут «исследования, связанные с деятельностью по отслеживанию животных, с дополнительной работой по эпидемиологии и молекулярной эпидемиологии, включая изучение ранних последовательностей вируса».

Наконец, запланированы «аудиты соответствующих лабораторий и исследовательских учреждений, работающих в районе первых случаев заболевания людей, которые были выявлены в декабре 2019 года». При этом Гебрейесус поддержал точку зрения Пекина, согласно которой «поиск происхождения этого вируса – это научная работа, которая должна быть свободна от политики».

Напомним, Гебрейесус заявил, что потенциальную связь между пандемией коронавируса и утечкой вируса из китайской лаборатории исключили слишком рано. Он призвав Китай к «открытости и сотрудничеству».



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