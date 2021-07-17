 

Компанию Apple снова обвиняют в замедлении некоторых моделей смартфонов

17.07.2021, 3:24, Новости дня
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На сей раз обвинения в адрес американского производителя электроники Apple прозвучали от испанской организации, защищающей права потребителей. Представители последней утверждают, что «яблочники» намеренно замедляют работу iPhone серий XS, 8, 11 и 12, чтобы владельцы гаджетов побыстрее отправились в магазин и приобрели новые смартфоны.

В частности, организация OCU сумела доказать, что производитель по своему усмотрению с выходом очередных обновлений сократил время автономной работы смартфонов, а также замедлили работу установленных на них процессоров.

В результате показатели сразу же упали на 20-30%, говорят эксперты. Организация из-за этого требует, чтобы Apple выплатила компенсации владельцам пострадавших в результате обновлений устройств.



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