Швейцарские ученые расшифровали мысли человека во время глубокого сна

Ученые из университета в Женеве (Швейцария) разработали специальную систему, по которой изучали мозговую деятельность человека во время глубокого сна. Таким образом, они сумели прочитать мысли, возникающие, когда спит человек.

Ученые сумели определить, что в момент глубокого сна мозг сортирует информацию, полученную в течение предыдущего дня. Об этом свидетельствуют активации определенных участков головного мозга, которые почти одинаково происходят у разных людей.

По мнению исследователей, именно благодаря этим процессам, мы можем надолго запоминать наиболее важную информацию, а также избавляться от второстепенной. Подробнее с результатами швейцарских ученых можно ознакомиться в публикации на страницах журнала Nature Communications.