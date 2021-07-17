 

Швейцарские ученые расшифровали мысли человека во время глубокого сна

17.07.2021, 3:22, Новости дня
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Ученые из университета в Женеве (Швейцария) разработали специальную систему, по которой изучали мозговую деятельность человека во время глубокого сна. Таким образом, они сумели прочитать мысли, возникающие, когда спит человек.

Ученые сумели определить, что в момент глубокого сна мозг сортирует информацию, полученную в течение предыдущего дня. Об этом свидетельствуют активации определенных участков головного мозга, которые почти одинаково происходят у разных людей.

По мнению исследователей, именно благодаря этим процессам, мы можем надолго запоминать наиболее важную информацию, а также избавляться от второстепенной. Подробнее с результатами швейцарских ученых можно ознакомиться в публикации на страницах журнала Nature Communications.



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