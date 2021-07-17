Мнение: Кинчев ушел в оппозицию

Кинчев записал ругательный ролик по поводу того, что у него концерты из-за коронавируса отменяют, а у других не отменяют. Мол, хватит терпеть непоследовательность и избирательность.

А некоторые еще удивляются, а чего власти свалили коронавирусные ограничения на губернаторов. А вот как раз за этим, чтобы за различные косяки, которые неизбежны при такой эпидемии с ее чудесными последствиями, лучи добра летели прежде всего в губернаторов, а не в Кремль.

Касательно самого предмета спора, то как представляется, что если власти отменили массовые мероприятия, то они должны быть отменены для всех, в том числе и для Кинчева. Без всяких так "подпольных концертов". А если одни массовые мероприятия отменять, а другие не отменять, то стоит ли удивляться таким публичным истерикам и угрозам "перестать быть лояльным".

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