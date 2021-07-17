 

В ДНР назвали взрыв на газопроводе диверсией со стороны ВСУ

17.07.2021, 2:58, Новости дня
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Произошедший взрыв на газопроводе в Донецке является террористическим актом со стороны ВСУ, сообщил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Сегодня в одном из густонаселенных районов города Донецка произошел взрыв на газопроводе. По предварительным результатам расследования можно сделать выводы, что совершен террористический акт, диверсия со стороны вооруженных формирований Украины», – отметил Пушилин, передает РИА «Новости».

Кроме того, он обратился к странам-гарантам – Франции, Германии и РФ – с просьбой зафиксировать факт проявления запрещенных методов ведения войны.

По его словам, это террористические методы ведения войны со стороны вооруженных формирований Украины.

Ранее местные СМИ сообщили, что взрыв прогремел сегодня около 14.30 на газопроводе в районе железнодорожной станции «Мушкетово» в Буденновском районе Донецка.



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