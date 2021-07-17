Защита Ефремова подала кассационную жалобу на приговор

Второй кассационный суд общей юрисдикции получил жалобу на приговор актеру Михаилу Ефремову, сообщили в суде.

Дата рассмотрения пока не назначена. Адвокаты актера указывают, что тот раскаялся, возместил моральный ущерб, а до ДТП занимался благотворительностью. Подчеркивается, что Ефремов получил много благодарностей и госнаград. В колонии к нему не было замечаний, зато имеется ряд поощрений, сообщила защита. Ефремов считает обоснованной просьбу о снижении срока «до разумных пределов».

Также утверждается, что были допущены нарушения закона при рассмотрении дела. Кроме того, снизить срок просят в связи со слабым здоровьем актера, которого предлагается перевести из колонии общего режима в колонию-поселение. Прокуратура и потерпевшие настаивают на том, чтобы приговор Ефремову не изменяли, передает ТАСС.

Напомним, Ефремова Пресненский суд Москвы в сентябре 2020 года приговорил к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор актеру на полгода – до семи с половиной лет.