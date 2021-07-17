Россия и Китай предложили закрыть офис высокого представителя ООН по БиГ

Москва и Пекин подготовили проект резолюции СБ ООН, предложив утвердить Кристиана Шмидта в должности нового высокого представителя по Боснии и Герцеговине до «закрытия офиса».

В документе СБ соглашается с назначением Шмидта, но постановляет, что в полномочиях высокого представителя больше нет необходимости. В проекте резолюции сказано, что Совбез «поддерживает назначение» до 31 июля 2022 года «с закрытием офиса высокого представителя», передает РИА «Новости».

В конце июня постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва категорически не согласна с заявлением о якобы назначении Шмидта высоким представителем. По словам посла РФ в БиГ Игоря Калабухова, институт высокого представителя может быть упразднен, а местные силы должны сами договариваться о будущем страны.