 

В РФ стартовали продажи умных часов Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro

17.07.2021, 2:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Официально стартовали продажи новых моделей умных часов Watch 3 и Watch 3 Pro, выпущенных под брендом китайской компании Huawei. Как отмечают разработчики, гаджеты имеют стандартный для данного вида устройств набор функций.

Среди прочего, смарт-часы могут измерять температуру тела и другие показатели человеческого организма, а также в них обеспечена поддержка eSIM.

Напомним, что упомянутые модели умных часов стали первыми, работа которых обеспечена фирменной операционной системой HarmonyOS. Модель Watch 3 предлагают купить россиянам за 29 990 рублей. Watch 3 Pro обойдется на 7 тысяч рублей больше. Однако в первые дни продаж покупателям предлагают скидки. Цены сначала будут снижены на три тысячи рублей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.02 / ARD – Германия столкнулась с бедностью, но основные проблемы проявятся лишь после окончания пандемии

17.03 / Украинская прокуратура открыла производство по факту задержания сотрудника “Радио Свобода” в Крыму

10.09 / Reuters: Российские хакеры, предположительно, пытались взломать консультантов Байдена

30.03 / В Хмельницкой области загруженность коек для пациентов с COVID-19 достигла 94%

31.03 / Мурашко оценил необходимость ревакцинации от COVID-19 в будущем

30.05 / В ЦАР при взрыве погибли трое россиян

11.03 / Мэрия Одессы будет работать дистанционно из-за ситуации в городе с COVID-19

09.07 / Нацбанк Украины установил тариф на регистрацию коллекторских компаний

18.05 / Таможня конфисковала огромную партию поддельных Apple AirPods

28.06 / Конгресс США планирует выделить $3,8 млрд на сдерживание РФ в Европе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика