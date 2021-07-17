В РФ стартовали продажи умных часов Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro

Официально стартовали продажи новых моделей умных часов Watch 3 и Watch 3 Pro, выпущенных под брендом китайской компании Huawei. Как отмечают разработчики, гаджеты имеют стандартный для данного вида устройств набор функций.

Среди прочего, смарт-часы могут измерять температуру тела и другие показатели человеческого организма, а также в них обеспечена поддержка eSIM.

Напомним, что упомянутые модели умных часов стали первыми, работа которых обеспечена фирменной операционной системой HarmonyOS. Модель Watch 3 предлагают купить россиянам за 29 990 рублей. Watch 3 Pro обойдется на 7 тысяч рублей больше. Однако в первые дни продаж покупателям предлагают скидки. Цены сначала будут снижены на три тысячи рублей.