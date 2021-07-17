 

«Ростех» представил уникальную видеокамеру

17.07.2021, 2:28, Новости дня
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Несколько высокотехнологических компаний, входящих в состав госкорпорации «Ростех», создали отечественную камеру уникальной конструкции, которая может вести съемку в условиях абсолютной темноты.

По словам разработчиков, такая техника наверняка понадобится специалистам разных отраслей, работающих в условиях Заполярья. Ведь там ночь длится целых полгода.

Также эксперты утверждают, что российская камера по ряду параметров намного превосходит зарубежные аналоги. На самом деле, чтобы получить изображение через объектив, необходимо всего лишь несколько фотонов. Для человеческого глаза это кромешная тьма. Но для современной техники и такого освещения достаточно, чтобы выполнять свои функции.



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