 

Врачи рассказали о состоянии после ЧП пассажиров самолета Ан-28

17.07.2021, 2:04, Новости дня
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Пассажиры из совершившего жесткую посадку самолета Ан-28 проходят обследование в Томской областной клинической больнице, их состояние удовлетворительное, сообщила замгубернатора области по социальной политике Алена Левко.

«У нас сюда поступило 12 человек, которые прилетели сюда на вертолете. Все пациенты сейчас осматриваются… Состояние удовлетворительное. Сейчас их всех осмотрят, обследуют. Если необходимо, дадут рекомендации либо госпитализируют», – приводит РИА «Новости» слова Левко.

Как сообщалось, 12 человек из самолета доставили в Томск на вертолете Ми-8. Еще шесть человек, которым помощь врачей не требуется, едут в Томск на микроавтобусе.

Напомним, что самолет Ан-28, пропавший с радаров в пятницу утром, принадлежит авиакомпании «Сибирская легкая авиация». Он совершал рейс из города Кедрового в Томск. На борту находились 19 человек, в том числе двое детей и четверо членов экипажа. Позже стало известно, что самолет совершил жесткую посадку в тайге после отказа одного из двигателей. Все находившиеся на борту люди живы.

Кроме того у КВС Анатолия Прыткова, предварительно, перелом ноги. Второй пилот, 32-летний Фарух Хасанов, предварительно, не пострадал. Пассажиры, находившиеся на борту, серьезных травм также не получили. Всех доставят в больницу Томска, где их осмотрят врачи.

Также в Сети появились первые фото с места жесткой посадки. На них видно, что самолет лежит шасси вверх и имеет значительные повреждения.



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