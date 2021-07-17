 

Посвященный гибели Романовых стихийный памятный ход устроили в Екатеринбурге

17.07.2021, 2:04, Новости дня
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Часть участников фестиваля православной культуры «Царские дни» в ночь на субботу устроила стихийный памятный ход, посвященный гибели императорской семьи Романовых. В нем принял участие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг. Акция не была согласована.

Традиционно в ночь гибели царской семьи паломники шли крестным ходом, но в 2021 году было принято решение его не проводить из-за коронавируса. Однако часть участников фестиваля направилась от Храма на Крови до Ганиной Ямы, повторяя маршрут, по которому расстрельная команда вывозила останки Романовых, передает ТАСС.

На божественной литургии митрополит Екатеринбургский передал просьбу и благословение патриарха Кирилла: «Когда служба закончится, и каждый из нас отправится туда, куда влечет его сердце – кто-то пройдет домой, кто-то пройдет к близким, кто-то пройдет на молебен, чтобы поучаствовать в молебне в монастыре на Ганиной Яме, – это будет неорганизованно. И очень важно, чтобы каждый очень внимательно относился к себе и к тем людям, которые находятся рядом. И еще не менее важная просьба и благословение святейшего патриарха, <…> и надеть масочку».

Митрополит идет по тротуару, на нем медицинская маска. Вместе с ним идет митрополит Узбекистанский и Ташкентский Викентий, он также использует средства индивидуальной защиты. Источник в правоохранительных органах сообщил, что в стихийном памятном ходе участвуют порядка 2 тыс. человек, хотя «в литургии у храма было больше людей».

8 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что власти не согласовали проведение крестного хода. Министерство общественной безопасности рекомендовало перенести мероприятие. Роспотребнадзор запретил проведение мероприятий более чем на 500 человек. В свою очередь митрополит Екатеринбургский сказал, что люди пройдут традиционным маршрутом, несмотря на это.



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