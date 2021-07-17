Не колются бедные и республиканцы

Америка почти победила «корону», но антиваксеры встали последним бастионом.



Акция противников вакцинации в Нью-Йорке. Фото: Reuters

В 46 штатах США после долгого перерыва зафиксирован рост случаев коронавируса. При этом число смертей от пандемии заметно сократилось, но также резко замедлились темпы вакцинации — из-за падения спроса. Каждый пятый американец заявляет, что не будет прививаться от ковида.

Противников прививок здесь называют «антиваксерами». К 4 июля — празднованию Дня независимости — администрация Байдена поставила задачу: 70 процентов взрослого населения США должны получить хотя бы одну прививку. Не успели, не хватило двух (!) процентов. По данным центров по контролю и профилактике заболеваний, около 48% (159 млн человек) населения полностью вакцинированы от COVID-19, в том числе почти 59% — среди взрослых. Почти 68% получили хотя бы одну дозу.

С тех пор как 14 декабря в США началось распространение вакцины против коронавируса, было введено более 334 млн доз. Первоначальная цель президента Байдена — поставить 100 млн вакцин в течение первых 100 дней его президентства — была перевыполнена в два раза. Пик показателей пришелся на начало апреля, когда в США делали более 3 млн прививок в день, но резко снизился после того, как вакцинировались американцы, которые этого хотели. Опрос Axios-Ipsos показал, что примерно 19 процентов жителей вряд ли будут делать прививку от COVID-19.

Исследователи подсчитали, что от 70 до 85% страны должны быть защищены от «короны», чтобы вирус перестал распространяться (т.н. «коллективный иммунитет»). Сейчас Белый дом столкнулся с серьезной проблемой: как убедить (или принудить) американских антиваксеров сделать укол, который многие из них называют «биологическим оружием»? Они не идут добровольно вакцинироваться и не разрешают делать прививку детям. Только 25% американских детей в возрасте 12–15 лет полностью вакцинированы. FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами) еще не разрешило вакцины против коронавируса для детей младше 12 лет.

Антиваксеры отличаются по двум основным критериям: уровню доходов и партийной принадлежности.

Согласно данным Бюро переписи населения, более половины непривитых американцев живут в семьях, которые зарабатывают менее 50 тыс. долларов в год, 22% зарабатывают менее 25 тысяч, 16,2% — менее 35. Сравните: среди тех, у кого семейный доход 200 тыс. долларов в год, всего 3,4% не прививались от ковида.

Акция противников вакцинации. Надпись на плакате: «COVID = 99% восстановления без вакцины». Фото: Reuters

Необразованность и занятость на работе — причины того, что часть американцев до сих пор не вакцинированы. Как отмечает издание Axios, очень важно упростить для них вакцинацию без ущерба для работы. «Многие работники с низкими доходами упорно трудятся, чтобы обеспечить семью едой и жильем, — отмечает профессор Бостонского университета Джулия Райфман. — Это значит, что им трудно найти время для вакцинации». Рабочие также могут беспокоиться о том, что им придется брать неоплачиваемый отпуск, если они столкнутся с побочными эффектами от вакцины. Работники получают менее благоприятные часы в графике, если они отсутствуют на рабочем месте из-за вакцинации.

По состоянию на 4 июля 2021 года, по данным центров по контролю и профилактике заболеваний, почти две трети привитых — белые американцы (59%), 9% — афроамерикацы, 16% — латиноамериканцы, 6% — азиаты, 1% — американские индейцы или коренные жители Аляски и меньше одного процента — коренные жители Гавайев или других тихоокеанских островов. Данные об этнической принадлежности собраны только у 58% от общего числа людей, сделавших прививку, и статистика доступна только по 42 штатам, но, думается, общая картина отражена.

Уровень вакцинации черного населения составляет менее 50% в 39 из 42 штатов, представивших отчеты. Точно так же менее половины латиноамериканцев получили дозу вакцины в 35 из 40 штатов.

Вакцинация в США стала темой политической, «идеологическим маркером». Исследование, проведенное в марте этого года, показало, что сторонники Республиканской партии с большей вероятностью являются противниками прививок от COVID-19: 49% опрошенных мужчин и 34% женщин. Среди сторонников Демпартии антипрививочников гораздо меньше: у женщин — 14 %, у мужчин — 6%.

Антиваксеры ведут активную пропаганду в социальных сетях. Facebook и Twitter ограничивают эти сообщения. YouTube удалил несколько антивакцинных видеороликов. Социальные сети — не единственное средство борьбы.

Антипривочники проводят конференции, рассылают брошюры и звонят родителям, предостерегая их от вакцинации детей.

Одним из видных антипрививочников стал сын Роберта Кеннеди и племянник Джона Кеннеди Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший, глава организации «Защита здоровья детей». Как пишет на сайте Американского совета по науке и здравоохранению доктор Барбара Биллауэр, на интерент-странице Кеннеди-младшего сообщается об эксперименте, целью которого было продемонстрировать, что алюминиевый адъювант из вакцины якобы вызывает усиление тревожности и компульсивных расстройств у детей. Но исследование проводилось… на овцах. Овцы, которых неоднократно вакцинировали или вводили им алюминиевый адъювант, страдали депрессией. Исследователи отмечали у животных «отсутствие реакции на раздражители, ступор и состояние летаргии».

Юрист и глава организации «Защита здоровья детей» Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший. Фото: ЕРА

В качестве примера еще одной дезинформации Биллауэр анализирует материал на веб-сайте Клэр Двоскин. Основательница организации «Конференция по безопасности вакцин» сообщает, что опубликовано «прорывное исследование», которое демонстрирует, что существует значительная корреляция между показателями расстройств аутистического спектра и общим количеством алюминиевых адъювантов, вводимых детям с вакцинами в нескольких западных странах. «Исследование» проводилось на мышах. По словам Двоскин, «исследование» оценило социальное взаимодействие мышей как маркер «ключевого признака расстройства аутистического спектра» у людей. Исследователи обнаружили, что мыши, которым вводили алюминий, проводили больше времени, обнюхивая пустую клетку, чем «чужая мышь» в другой клетке. Тем не менее даже они признали, что исследование само по себе не может доказать связь «между алюминием и аутизмом у людей».

Между тем известные деятели Республиканской партии сравнивают усилия Белого дома по распространению вакцинации с «нацистской Германией и апартеидом». Многие штаты, возглавляемые республиканцами (Монтана, Алабама и др.) ввели ограничения на распространение вакцины. Запрещено вводить обязательную вакцинацию в школах и университетах.

«Мы столкнулись со стеной, — пояснил газете «Вашингтон Пост» Пол Оффит, директор центра вакцинации при детской больнице Филадельфии, сетуя на то, что показатели вакцинации в стране остановились и вирус продолжает распространяться. — Я думаю, единственный ответ — заставить людей делать прививки. Это, конечно, законно. Нельзя считать неотъемлемым правом гражданина США заразиться и передать потенциально смертельную инфекцию другим».

Белый дом объявил о новой стратегии: распространять вакцинацию «от дома к дому», идти с прививками в местные общины. Как пояснила пресс-секретарь Джен Псаки, с этой целью будут созданы специальные «ударные прививочные силы» (strike forces). Речь идет о медиках, но антипрививочный сайт Natural News немедленно отреагировал на этот план: «Если они подходят к вашей двери, не отвечайте. Если они продолжают стучать, позвоните в полицию. Если они вломятся в вашу дверь, защищайтесь. Всегда записывайте на видео все, что происходит. И загрузите свое видео на платформы, защищающие свободу слова».

Мужчина держит плакат с надписью: «Дети — не лабораторные крысы». Фото: Reuters

К антиваксерам и их идеологам обратился обозреватель Майкл Герсон: «Пожалуй, самый важный медицинский и политический факт нашего времени: 99,5% всех смертей, связанных с COVID-19, в США происходят среди непривитых людей; 0,5 процента случаев смерти от коронавируса приходится на вакцинированных. Некоторые люди просто плохо информированы. Они думают, что вакцины поставляются с крошечными чипами для слежки, делают вас бесплодными… Это чистая ерунда. Есть и те, кто почему-то думает, что защита свободы требует отказа от разумных медицинских советов со стороны правительства. Они ищут утонченную форму освобождения — от рациональных правил, от разумных мер предосторожности, от научной реальности и от моральной ответственности за благополучие своих соседей. Это деградированная версия гордой традиции: живи свободно и дай умереть другому».

США почти победили «корону», но антиваксеры стали последним бастионом. Пока их переубеждают, но, возможно, придется заставить. В Америке это сделать очень непросто.

Александр Панов, собкор «Новой», Вашингтон

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