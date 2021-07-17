 

Компания Valve представила собственную игровую консоль

17.07.2021, 1:34, Новости дня
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Компания Valve представила игровую консоль собственной разработки под названием Steam Deck. Устройство выйдет в нескольких версиях. Самая простая из них попадет в магазины по цене примерно 30 тысяч рублей. Кстати, уже можно оформлять предзаказы.

По словам разработчиков, на данной приставке можно запускать все игры из библиотеки, собранной в Steam. Сама консоль управляется операционной системой SteamOS 3.0.

В приставке имеется семидюймовый экран, обеспечивающий отображение картинки с разрешением 1280 на 800 пикселей с частотой смены кадров 60 Гц. Объем основной памяти колеблется от 64 Гб до 512 Гб. В последнем случае стоимость устройства составит 649 американских долларов. Свободные продажи стартуют в самом конце текущего года.



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