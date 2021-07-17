Яндекс.Браузер предлагает российский дубляж иностранного видео

В браузере «Яндекса» появилась новая очень важная функция. Российский поисковик запустил машинный перевод иностранного видеоконтента. По словам экспертов, это очень важное достижение, которое приятно удивило всех.

Разработчики, кстати, утверждают, что в мире пока нет аналогов применения технологии, которую впервые запустили именно в российском «Яндексе».

Мы говорим о совмещенном машинном переводе, технологии биометрии, а также распознавании и синтеза устной речи, отмечают специалисты. Теперь российские пользователи могут смотреть иностранный контент на родном языке, не дожидаясь, пока какая-либо студия сделает дубляж. Сам по себе данный факт выводит «Яндекс» в разряд лучших браузеров мира.