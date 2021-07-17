 

Наушники OnePlus Buds Pro выйдут с активной системой шумоподавления

17.07.2021, 1:34, Новости дня
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На днях на рынок должны поступить новые беспроводные наушники OnePlus Buds Pro, которые сейчас оказались в центре внимания экспертов. Разработчик, среди прочего, подтвердил, что в данном устройстве будет настроена функция активного шумоподавления, которая позволит комфортно использовать наушники в разных условиях.

Впрочем, производитель называет указанную функцию не столько активной, сколько адаптивной. Это значит, что работать она будет избирательно, подавляя именно те шумы, которые мешают слушать аудио.

Как отмечают специалисты, новая функция позволит вывести изделие китайской компании в разряд аналогов самого высокого класса, представленный сегодня на мировом рынке.



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