 

Депутат Рады счел «формулу Штайнмайера» неприменимой на Украине

17.07.2021, 1:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На Украине неприменима «формула Штайнмайера» по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщил депутат Верховной рады Олег Дунда («Слуга народа»).

Дунда заявил, что «слабо представляет, каким образом» формула будет реализована, даже если Украину возглавит «антиукраинский» и «пророссийский» президент. Он указал, что «парламент все равно должен будет голосовать за выборы, так или иначе», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Наш».

Напомним, «формула Штайнмайера», согласованная контактной группой по Донбассу, определяет порядок предоставления региону особого статуса. В частности, формула предусматривает, что Донбасс автоматически получит постоянный особый статус в составе Украины, как только ОБСЕ признает свободными и справедливыми местные выборы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.12 / Турнир ММА в Москве закончился массовой дракой с участием полиции и ОМОНа

19.02 / Guardian – на фоне давления Ирана будущее ядерной сделки «висит на волоске»

23.07 / В Кремле указали на интересы РФ при обсуждении хеджирования нефтегазовых доходов

15.06 / Новая волна COVID-19 может начаться с востока Украины – Академия наук

21.09 / В Москве няня получила три года тюрьмы за истязание младенцев

12.09 / В США заявили об «опасном сближении» РФ и Китая

31.08 / Илон Маск показал первые результаты стартапа Neuralink

31.05 / Из школы-интерната в Нигерии похитили 200 учеников

09.10 / Взявшего в заложники женщину с пятью детьми мужчину задержали в Красноярском крае

17.03 / Госдеп понадеялся на продуктивные консультации по Афганистану в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика