Депутат Рады счел «формулу Штайнмайера» неприменимой на Украине

На Украине неприменима «формула Штайнмайера» по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщил депутат Верховной рады Олег Дунда («Слуга народа»).

Дунда заявил, что «слабо представляет, каким образом» формула будет реализована, даже если Украину возглавит «антиукраинский» и «пророссийский» президент. Он указал, что «парламент все равно должен будет голосовать за выборы, так или иначе», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Наш».

Напомним, «формула Штайнмайера», согласованная контактной группой по Донбассу, определяет порядок предоставления региону особого статуса. В частности, формула предусматривает, что Донбасс автоматически получит постоянный особый статус в составе Украины, как только ОБСЕ признает свободными и справедливыми местные выборы.