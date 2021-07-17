Скончался один из сбитых машиной детей в Москве

Пятилетний мальчик, которого на западе Москвы сбила водитель Mazda 3, умер в больнице, информирует городская госавтоинспекция.

Ребенка после ДТП доставили в больницу вертолетом, передает ТАСС.

Напомним, водитель иномарки сбила троих детей (девяти месяцев, четырех и пяти лет), переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе Москвы. Она получила водительское удостоверение в 2020 году.