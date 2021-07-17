Он сказал: «Поехали!» — и взмахнул ногой

РФС предложил космическую реформу чемпионата. Куда улетим с «Юпитером 16»?

После провала на Евро-2020 убеленные сединами старцы и товарищи предпенсионного возраста из Российского футбольного союза резко зашевелились. Ведь отправиться за Станиславом Черчесовым на вольные хлеба никто не хочет, а значит, нужно демонстрировать активность и желание двигаться вперед. Следуя золотому советскому правилу «не знаешь, что делать, — делай реформы», мудрецы решили поменять структуру календаря. И советуют клубам РПЛ со следующего сезона гонять мячик по новой — юпитерской (не зенитовской) — схеме.

Конечно, до такого радикального планетарного вмешательства самостоятельно наши вряд ли додумались бы. Поэтому пошли на поклон (интересно, сколько заплатили?) к нидерландской компании Hypercube, занимающейся аналитикой логистических процессов и спорта. Голландцы успели потрудиться на благо УЕФА и реформировать едва ли не треть старосветских футбольных лиг. Самые известные достижения — чемпионаты Австрии, Бельгии, Венгрии и Дании, которые они видоизменили и раскрутили до невиданных ранее высот, что, к слову, отчасти продемонстрировал и завершившийся Евро. И кстати, на сегодня по продаже телеправ мадьярское первенство обогнало российское, которое к тому же стремительно падает в таблице коэффициентов УЕФА.

Короче, голландцы проанализировали наши круглые проблемы и предложили РФС четыре варианта фирменных преобразований: «Земля 18», «Юпитер 20», «Марс 16» и «Юпитер 16». Рассказывать подробно обо всех нет смысла. Во-первых, две идеи предполагают, как вы догадались, наличие в РПЛ 18 и 20 участников (у нас их еще надо найти). Во-вторых, как говорил Виктор Черномырдин, «если бы я назвал все, чем я располагаю, вы бы здесь рыдали». В-третьих, есть информация, что отечественным чиновникам уже приглянулся небесный шедевр-16, который они и собираются претворять в жизнь.

Поэтому его и презентуем читателям. Итак, турнир собираются разделить на два этапа. Сначала все 16 клубов меряются силами в единой таблице, а после 24 туров делятся на две группы: топ-6 и с 7-го по 16-е места. Великолепная шестерка будет бороться за медали и путевки в еврокубки, играя 10 туров по системе «каждый с каждым» дома и на выезде. При этом набранные ими ранее очки, возможно, разделят пополам для пущей конкуренции. А неудачники побьются за сохранение прописки в элите (здесь все без изменений: последние две бригады вылетают, 13-я и 14-я попадают в стыковые матчи с клубами ФНЛ), соревнуясь в один круг (9 матчей).

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Что касается первичного календаря на 24 тура для 16 команд, то он будет составлен по так называемой швейцарской системе, которая учтет места, занятые дружинами в чемпионате-21/22 и сгенерирует матчи таким образом, чтобы, согласно задумке нидерландских авторов, увеличить количество интересных предварительных дуэлей для каждого участника.

План заковыристый. Но давайте рассуждать о том, какие преимущества дает «Юпитер 16» по сравнению с нынешней, гладкой формулой.

Очевидно, что количество знаковых сражений, особенно в эндшпиле, увеличится в разы. И это, несомненно, плюс. К тому же расписать договорной трюк с немотивированным слабаком при подобном раскладе у фаворита уже не получится. Свой бонус будет и у отстающих, поскольку коллектив, финишировавший седьмым, сразится с 4-м клубом из верхней части за второй билет в Лигу конференций. То есть стимул рубиться до упора не исчезнет и у резидентов нижнего мини-турнира, что также наверняка сократит число проходных и странных поединков в болотной прослойке.

Если же перевести юпитерскую выгоду в плоскость цифр, то анализ Hypercube гласит:

«Новая система добавит 26 топовых матчей, увеличит среднюю посещаемость лиги с 15 300 до 17 600 зрителей, увеличит доходы топ-клубов на 33%, середняков — на 25%, аутсайдеров — на 8%; суммарно — с 80 до 102 млрд рублей».

Каково?

Правда, есть и минусы. Нужно куда-то впихивать четыре дополнительных раунда (общее количество туров будет равняться 34), что, учитывая наш климат, не представляется легкой задачкой. Ну и инновационная затея с расписанием, как ни крути, выглядит довольно спорно. Да, если в первой части первенства хилые будут больше играть с хилыми, а сильные — с сильными, таблица, вероятно, станет плотнее, а сам чемпионат — непредсказуемее. Это с одной стороны. Но, с другой стороны, пресловутый «швейцарский алгоритм» лишит отдельных провинциальных болельщиков шанса увидеть на своих стадионах «Спартак», ЦСКА и «Зенит», что привлекательности и без того прокисшему турниру добавит едва ли. И неудивительно, что руководители трех периферийных команд уже обозвали подобную реформу полной ерундой. Да и другие клубы, в том числе столичные, восторга, мягко говоря, не выказали.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

А вот лично меня напрягает не сам космический регламент (он имеет право на существование и попробовать можно), а тот факт, что чиновники из РФС вместо капитального ремонта опять затеяли косметический. Штука в том, что нынешние беды нашего футбола отнюдь не в гладком чемпионате. В конце концов, ЦСКА и «Зенит» брали Кубок УЕФА, а сборная доходила до полуфинала Евро-2008 при существующей системе первенства. И чтобы развивать английскую забаву на родных полях как бизнес и догонять мировых лидеров, нам необходимо прежде всего менять совсем другие правила игры.

Пока родные клубы не прекратят тратить державные деньги и доить государство, прогресса нам не видать.

Мы не взлетим, если продолжим засыпать игроков миллионами евро независимо от того, как футболисты играют.

Вместо того чтобы строчить письма в Кремль с просьбой подкинуть монет (ау, «Ахмат»), надобно прописать четкую концепцию развития, в которой космическими будут не зарплаты, а идеи о том, как жить по средствам. Вы будете смеяться, но дебютант премьер-лиги «Нижний Новгород» за неделю до старта сезона уже постучался к министру Олегу Матыцину с протянутой рукой: мол, нужен спонсор для покрытия старых долгов. А у нас, напомню, на очереди «Юпитер 16»…

Однако и текущее существование команд, в которых главными героями считаются «Газпром», ВТБ, РЖД, ВЭБ.РФ, правительства Московской, Свердловской и Ростовской областей, это полбеды. Следует разбираться с детским футболом, откуда и растет корень зла. Как воспитывать звездочек, если тренер, занимающийся с малышами, получает в лучшем случае 25 тысяч рублей в месяц? Как вырастить нормальных защитника и форварда, если в основных составах даже крутых столичных академий зачастую играет не тот, кто обладает феноменальной скоростью и уникальным дриблингом, а тот, у кого папка богаче?

Сейчас нам требуется не столько новый формат соревнований, сколько свежий и сведущий системный начальник, который, ко всему прочему, разберется с лимитом на легионеров, с бессовестными агентами и продажными судьями, а также рискнет перевести футбольные стрелки на летнее время. Потому что пинать мячик в декабре и феврале — это безумие.

В общем, караваны ракет помчат нас вперед тогда, когда мы построим не только скафандр, но и сам летательный аппарат. Впрочем, у вас может быть другое мнение. На сайте РФС разрешается заполнить специальную анкету и поучаствовать в обсуждении будущего российского футбола.

Андрей Успенский, корреспондент

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