 

Во Львовской области у семилетней девочки диагностировали столбняк. Ребенка ввели в медикаментозный сон

17.07.2021, 0:42, Новости дня
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“К сожалению, ребенок не был защищен с помощью вакцинации. Итак, напоминаю! Споры столбняка есть везде. Самая маленькая ранка может представлять опасность! Спасение одно – вакцинация! Бесплатно государство гарантирует прививки в возрасте 2–4–6–18 месяцев, шести, 16 лет. В дальнейшем – 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96 и т.д. Без ограничения возраста”, – заявила она.

https://www.facebook.com/nataliya.timko/posts/4064123523623798

Заведующая реанимационным отделением больницы “Охматдет” Вера Приймакова сообщила сайту Zaxid.net, что девочка из Мостисского района Львовской области с 14 июля в реанимации. У ребенка генерализованная форма столбняка.

“Ребенок вакцинирован в один год, ревакцинация ей не проводилась. Девочка на ИВЛ, в медикаментозном сне”, – сказала Приймакова.

Девочку в реанимацию перевели из травматологического отделения.

По информации Приймаковой, в этом году это первый случай столбняка. В прошлые годы врачам удавалось спасать детей с очень тяжелыми формами заболевания, отметили львовские журналисты.

Центр общественного здоровья Минздрава Украины в 2021 году о других случаях столбняка не сообщал.

В 2020 году в Украине, по данным ЦОЗ, было отмечено 12 случаев заболевания столбняком. Из них пять – среди детей 10–14 лет. Случаи столбняка зафиксировали в Волынской, Николаевской, Винницкой, Ровенской, Львовской, Черниговской, Киевской, Полтавской и Харьковской областях.

Иванченко-Тимко посоветовала в своем посте обращаться к медикам за экстренной профилактикой в случае травмирования.

“Первые симптомы – боль и подергивание мышц, трудно открыть широко рот, “странная” (сардоническая) улыбка, судороги. Летальность составляет до 40%. Не стоит испытывать судьбу”, – отметила медик.

Контекст:

Столбняк – это инфекционное заболевание, передающееся при контакте со спорами бактерий Clostridium Tetani. Инфицироваться возможно из-за попадания грязи в рану, в результате укусов животных или травмирования острыми предметами, обломками древесины. От человека к человеку заболевание не передается.

Без своевременной медицинской помощи болезнь может привести к смерти, подчеркнули в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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