 

Появилась облачная версия операционной системы Windows

17.07.2021, 0:40, Новости дня
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Как сообщили в компании Microsoft, вскоре станет доступной облачная система операционной системы Windows, которую, кстати, можно запустить с любого электронного устройства, имеющего интернет-соединение. Данная версия вышла под названием Windows 365, уточняют разработчики.  

Специалисты Microsoft утверждают, что запуск операционной системы из облака абсолютно безопасен. Для этого можно использовать различные браузеры, в том числе те, которые являются штатными для операционных систем Android, macOS или Linux.

Обычные пользователи смогут запускать облачную операционку, начиная со второго августа текущего года, уточняют представители Microsoft. До сих пор, однако, не объявлены цены.



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