Дорогой смартфон iPhone 12 Pro Max оказался самым популярным в своей линейке

Как правило, самую большую популярность среди пользователей обретают модели начального или среднего уровня в линейках выпущенных под известными брендами смартфонов или других электронных устройств.

Однако это простое правило не сработало на примере двенадцатой линейки iPhone. Здесь лучшие продажи отмечались в самом дорогом сегменте. Самой популярной стала модель 12 Pro Max.

Эти данные получены от аналитиков изучивших состояние американского рынка электроники. Здесь iPhone 12 Pro Max обеспечил почти четверть всех продаж двенадцатой линейки. К сожалению, на других ключевых рынках ситуация несколько иная, говорят эксперты. Кстати, в США версия mini обеспечила всего-то 5% продаж.