 

Мнение: Когда цель — нагадить в ботинки

17.07.2021, 0:28, Разное
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«На освободившееся место может прийти людоед и палач!» — предостерегает Алексей Венедиктов сторонников «Умного голосования».

Когда архизадачей является цель «как можно больше нагадить», отмечает глубинный недостаток проекта главреда «Эха Москвы», то нет ничего удивительного, что результат будет плачевным.

Окружение Навального, продолжает мысль Венедиктова политолог Владимир Пастухов, выбрало неверного врага.
Пока ЕдРо будет ходить в обгаженных ботинках, не понимая, почему их все сторонятся, выгоду от стратегии команды Навального получат КПРФ и ЛДПР.

Источник: Достало



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