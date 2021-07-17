Авиакомпания севшего в тайге Ан-28 назвала размер компенсации пассажирам

Авиакомпания «Сибирская легкая авиация» («Сила»), самолет которой совершил жесткую посадку в тайге, выплатит пассажирам по 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщил генеральный директор компании Андрей Богданов.

«Мы приняли решение со стороны авиакомпании по 100 тыс. рублей выплатить в качестве [компенсации] морального ущерба. Дальше уже страховые компании будут работать. Пока хотя бы так – чем можем, тем поможем нашим пассажирам. Скорее всего, в понедельник все получат [выплаты]», – отметил Богданов, передает ТАСС.

Напомним, что самолет Ан-28, пропавший с радаров в пятницу утром, совершал рейс из города Кедрового в Томск. На борту находились 19 человек, в том числе двое детей и четверо членов экипажа. Позже стало известно, что самолет совершил жесткую посадку в тайге после отказа одного из двигателей. Все находившиеся на борту люди живы. У КВС Анатолия Прыткова, предварительно, перелом ноги. Второй пилот, 32-летний Фарух Хасанов не пострадал. Позже он подтвердил, что у самолета отказали оба двигателя после взлета.