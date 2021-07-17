 

Зеленский расширил полномочия нацсовета Украины по телевидению

17.07.2021, 0:16, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о расширении полномочий национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.

Полномочия расширяются на период карантина. В законе говорится, что теперь «нацсовет проводит внеплановые безвыездные проверки». Уведомить телеканал о ней необходимо за пять дней, сама проверка не может превышать по длительности месяц, передает ТАСС.

Также закон повышает зарплаты членов регулятора. Оклад главы ведомства установлен на уровне 40 прожиточных минимумов (более 81 тыс. гривен, или 3 тыс. долларов), первого замглавы – 37 (77,8 тыс. гривен, или 2,8 тыс. долларов). Оклад повышается в 2,5 раза. Как следует из декларации первого заместителя за 2019 год, месячная зарплата составляла 30,9 тыс. гривен (около 1,1 тыс. долларов).

15 июля сообщалось, что на украинском телеканале «Интер» пройдет внеплановая проверка в связи с показом фильмов «Карнавал», «Собачье сердце», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит» с артистами из «черного списка», «угрожающих нацбезопасности страны».



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