Нет контакта!

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Как бороться с ошибками на ЕГЭ.

Результат ЕГЭ не всегда зависит от знаний учеников. Каждый год ученики сталкиваются с ошибками составителей КИМов (контрольно-измерительных материалов), некорректно составленными заданиями и заданиями, которые не соответствуют уровню подготовки учеников, невозможностью апелляции. Этот год — не исключение.

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Двусмысленность

В этом году некорректно составленное задание встретилось и мне. На экзамене по русскому языку, который проходил 3 июня, мне достался отрывок из книги Константина Симонова «Живые и мертвые». После отрывка в задании 21 нужно было выбрать не соответствующие тексту высказывания. Вот отрывок текста, с которым надо было сопоставить одно из высказываний: «…О нем (командире) говорят, что он умеет беречь людей. Но что значит — «беречь людей»? Ведь их не построишь в колонну и не уведешь с фронта туда, где не стреляют и не бомбят и где их не могут убить. Беречь на войне людей — всего-навсего значит не подвергать их бессмысленной опасности, без колебаний бросая навстречу опасности необходимой».

А вот и само высказывание: «люди считали, что командир бережет своих бойцов, потому что он не подвергает их ложной опасности».

Я посчитала, что это высказывание соответствует тексту, так как в тексте пояснялось, что значит «беречь людей». Но после экзамена это задание не давало мне покоя, и я решила спросить репетиторов по русскому языку и школьных учителей, верны ли мои рассуждения. Они дружно назвали задание странным и заявили: «Это высказывание может являться как ложным, так и правильным. Оно неоднозначно. Все зависит от логики человека. Можно подумать, что писатель излагает позицию людей, считавших, что командир умеет беречь своих воинов. А можно счесть это мыслями самого автора».

Ученики до объявления результатов тоже спорили насчет этого вопроса: кто-то думал так же, как и я, а кто-то иначе. И те и другие были правы в своих рассуждениях, но заветный балл получили далеко не все. За 21-е задание дается 1 первичный балл (2 тестовых балла). Все остальные высказывания в этом номере были однозначными, в них ошибиться было невозможно. Так что баллы в итоге оказались потеряны из-за спорного задания. Я написала экзамен по русскому на 94 балла, а могла бы на 96.

К сожалению, мы никогда не узнаем правильный ответ на это задание, так как мы можем видеть только баллы, выставленные за каждый номер. Ответы же не публикуются.

Без ответа

То же происходит и с другими предметами. 7 июня ученики сдавали математику профильного уровня. Выпускница Владимирской школы Полина Демина на экзамене не решила задачу под номером 10. Полина утверждает, что ей досталась задача, не имеющая правильного ответа:

«Мне досталась задача на движение. В задании 10 чаще всего попадаются трехзначные числа, которые нужно считать без калькулятора, столбиком. За три года подготовки к профильной математике я научилась их считать не только столбиком, но и в уме. На экзамене я правильно составила уравнение и стала считать огромные числа. Когда я дошла до дискриминанта уравнения, оказалось, что корня из него не существует. Я перерешивала эту задачу много раз. Корень не извлекался. А корень из числа нельзя записать в бланк ответов. Задача просто не решалась».

После экзамена Полина взяла калькулятор и еще раз пересчитала числа. Ответ получался тот же. Тогда выпускница обратилась к своему учителю. Тот подтвердил, что уравнение задачи составлено правильно, а из дискриминанта действительно нельзя извлечь корень.

Выпускница хотела подавать на апелляцию, но тестовая часть экзамена не апеллируется. Апелляцию можно подать только в том случае, если компьютер неправильно распознал ответ ученика.

Ученики не имеют права подавать на апелляцию и по составу КИМов, даже если заметили в материалах ошибку. «Я написала экзамен на 68 баллов, а могла бы на 70», — рассказала Полина.

Не так, как в демоверсии

Не все благополучно и с заданиями по химии, причем уже не первый год. В этом году экзаменуемые утверждают, что КИМы не соответствовали ни материалу в школьных учебниках и сборниках по подготовке к экзамену, ни демонстрационной версии экзамена. Репетитор по химии Зоя Полякова, которая готовит учеников к экзамену уже более 15 лет, рассказывает: «Одна моя ученица вышла из пункта проведения экзамена в слезах, двух моих учеников увезли на скорой с высоким давлением. Нервы были на пределе. Дело в том, что задания на ЕГЭ во второй части были олимпиадного уровня, а некоторые из них могли входить студенческую программу. К такому ученики были не готовы: ведь заявленный уровень заданий на официальном сайте ФИПИ (Федерального института педагогических измерений, который готовит КИМы к ЕГЭ. — З. А.) был значительно ниже. В прошлом году было то же самое, был скандал. Дети, которые могли написать экзамен на 90 баллов с лишним, написали его на 60 баллов. Спустя год ситуация повторилась, несмотря на многочисленные петиции выпускников и их родителей».

Спорный случай

По словам учителей московских школ, чаще всего встречаются ошибки составителей в экзамене по русскому языку — особенно в задании 9, направленном на знание чередующихся, непроверяемых и проверяемых гласных в корне слова. Учительница московской школы Тамара Белоусова делится: «Ребятам в задании 9 были предложены слова: принимать, нанять, сжимать, сжать. Нужно было выбрать корни с чередованием. Когда пришли результаты, многие мои ученики увидели, что за это задание получили 0 баллов. Они были уверены в своих знаниях. Мы стали разбираться. Ребята помнили это задание, поэтому без труда нашли его в интернете. На одном из сайтов было сказано, что эти слова имеют корень с чередующейся гласной. Ни в одном учебнике мы этого не нашли. Слова «нанять» и «принимать» отсутствуют в учебниках, утвержденных Министерством просвещения. А в словах «сжимать» и «сжать», согласно школьной программе, присутствует беглая гласная в корне».

Ученики Тамары Белоусовой нашли это задание и в открытом банке ФИПИ. Но так и не узнали, что думают составители насчет этого номера: в банке заданий нет ответов.

В этом году под редакцией Ирины Цыбулько, руководителя федеральной комиссии разработчиков материалов по русскому языку, которая ежегодно выпускает сборники по подготовке к экзамену, вышел еще один сборник с типовыми вариантами ЕГЭ. В нем такие слова, как «сжать» и «нанимать», имеют чередующуюся гласную в корне. Но выпускникам 2020 года эта информация никак не сможет помочь, ведь свои баллы они уже потеряли.

Строгая секретность

Я пыталась узнать у экспертов, проверяющих ЕГЭ, жаловались ли школьники на неточности в экзаменационных вариантах. В ответ мне сказали, что все эксперты подписывают специальную бумагу о неразглашении информации о заданиях.

Я хотела поговорить и с кем-то из составителей заданий для ФИПИ, чтобы спросить, как происходит составление и апробирование заданий, учитываются ли проблемы, появляющиеся на апелляции, реально ли доказать, что в задании есть неточность.

Один из составителей заданий мне ответил, что разглашать информацию не имеет права и что ФИПИ — закрытая организация.

Вопрос о чрезвычайной секретности ФИПИ поднимался на заседании Общественного совета при Рособрнадзоре в 2020 году, где состоялось обсуждение общих итогов экзаменов. Комментирует участник этого заседания Роман Пазин, преподаватель истории лицея НИУ ВШЭ, кандидат исторических наук: «Экзамен должен носить не только контрольно-измерительный, но и образовательный характер. Поэтому ученикам было бы полезно посмотреть на свои ошибки после ЕГЭ. Мы не можем оценить количество некорректно составленных заданий в экзаменах, очень мало информации. КИМы нигде не публикуются. Мы можем судить только по открытым вариантам, демоверсиям и рассказам учеников. Мы просили сделать систему более открытой, нас не услышали».

Ситуация повторяется из года в год: выпускники, родители, предметники недоумевают по поводу сомнительных заданий в КИМах — но ФИПИ хранит гордое молчание, потому что законспирировано почти как служба внешней разведки — естественно, чтобы не было «сливов». Но нет диалога — значит, нет и обратной связи с обществом, с выпускниками, с учителями. Нет и работы над ошибками.

Злата Аскерко

ОДНОСТОРОННЕЕ ОБЩЕНИЕ

В общении выпускников и тех инстанций, которые отвечают за своевременную публикацию результатов ЕГЭ, передачу их в вузы, прием и удовлетворение заявок на апелляцию, практически отсутствует обратная связь. Это стало особенно видно, когда подача заявлений на апелляцию и сами апелляции перешли в онлайн-формат.

Вторую часть ЕГЭ, не тестовую, обжаловать можно. Но даже если ты можешь подать апелляцию — не факт, что она состоится: заявки то не принимаются, то улетают в никуда. «Когда я подавала апелляцию на результаты экзамена по обществознанию, я не смогла этого сделать через сайт «Госуслуг», мне пришлось это делать через одного из руководителей Рособрнадзора, — рассказывает выпускница этого года Саша. — Мне скинули ссылку на вход в чат, но когда я ее открыла, там не было ни чата, ни экспертов — только таймер: подождите, сейчас начнется чат. В него так никто и не вышел. Мне накинули два балла в мое отсутствие, но я считаю, что это нарушение моих прав: я хотела отспорить 6–7 баллов».

Абитуриентка ВШЭ Варвара и вовсе не смогла подать апелляцию на результаты ЕГЭ по английскому. «Я подала заявку в последний день, но точно уложилась в срок. Мы с репетитором долго думали, как сформулировать суть вопроса, потому что окошко для апелляции очень маленькое, много там не напишешь. Прошел день, второй, третий — никаких известий, никакой обратной связи. На сайте mos.ru невозможно посмотреть статус апелляции. Дозвониться до кого-то тоже невозможно».

Успеют ли результаты ЕГЭ, сданного в резервный день, прийти до окончания приемной кампании, если она заканчивается рано, как, например, в театральном вузе? Куда бежать, кому звонить, если дедлайн уже вот он, а результатов еще нет? Придут ли в вуз результаты ГТО, чтобы выпускник получил свои дополнительные баллы, как собирался?

«Я сдала нормы ГТО в апреле — специально для поступления, — говорит Варвара. — На сайте ГТО написано, что я сдала на золотой значок, но никаких доказательств, которые я могла бы представить в приемную комиссию, у меня нет. На горячей линии по ГТО мне сказали, что значок и удостоверение мне дадут в конце сентября, когда мне они уже не будут нужны. Я попросила какой-то документ, но и его мне пообещали в конце июля — начале августа. А у меня в конце июля уже приемная кампания заканчивается».

Возникают проблемы с апелляцией — но сайты «Госуслуг» не предполагают двустороннего общения, а их технические сбои практически невозможно обжаловать. Ну или только добраться до главного начальника, который решит проблему в ручном режиме. Но даже если решение нашлось или ищется через суд — оно может опоздать, потому что приемная кампания быстро заканчивается. Выпускники в поисках справедливости колотятся о стену молчания. Государственные органы отвечают, что таков порядок вещей. Здравствуй, взрослая жизнь.

Ирина Лукьянова,

«Новая»

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