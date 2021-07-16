«Не бросайте нас здесь»

США, в основном, уже ушли из Афганистана, но у нас до сих пор нет плана как спасать оставшихся переводчиков

BY JEFF SCHOGOL UPDATED JUL 14, 2021

Капрал морской пехоты Девон Сандерфилд через переводчика разговаривает с жителем деревни в городе Чангвалок, Афганистан, 6 декабря 2009 г. (U.S. Marine Corps photo by Cpl. Zachary Nola.)

Президент Джо Байден пообещал спасти афганских переводчиков и их семьи до того, как их убьет Талибан, но это обещание пока остается втуне, поскольку план эвакуации еще не согласован, а большая часть американских войск уже покинула страну.

По оценкам, 70 000 афганцев , которые работали на Соединенные Штаты, и членов их семей рискуют быть убитыми, поскольку талибы неумолимо продвигаются к окончательной победе. Появилось видео, на котором талибы хладнокровно убили 22 захваченных в плен афганских коммандос, что является предвестником той волны насилия, которая, вероятно, последует за падением афганского правительства.

Байден недавно сообщил журналистам, что правительство США ускорило процесс подачи и рассмотрения заявлений афганцев, которые пытаются получить специальные иммиграционные визы. Он также пообещал, что афганские переводчики и их семьи будут вывезены за пределы Афганистана, но его администрации по закону запрещено ввозить их напрямую в Соединенные Штаты, пока их заявления на получение визы еще находятся на стадии рассмотрения.

«Начиная с этого месяца мы собираемся начать полеты для вывоза соискателей SIV из Афганистана и их семей, которые решат уехать», – сказал Байден на пресс-конференции в Белом доме 8 июля.

Высокопоставленный чиновник администрации сказал, что правительство США определило объекты США за пределами континентальной части Соединенных Штатов и других стран, которые потенциально могут принять этих афганцев до того, как вывод американских военных из Афганистана завершится через 49 дней.

Но администрация Байдена до сих пор официально не объявила, куда могут отправиться афганцы, а Центральное командование США во вторник уже объявило, что вывод войск из Афганистана завершен на 95%.

Ссылаясь на соображения безопасности, представитель Госдепартамента отказался сообщить, куда правительство США рассматривает возможность переселения афганцев.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что в соответствии с политикой Госдепартамента США официальные лица планируют использовать зафрахтованные гражданские самолеты для эвакуационных рейсов.

«На данный момент цифры не на таком уровне, чтобы мы думали, что будет сложно переместить их в третье место», – сказал Кирби репортерам во вторник.

Однако серьезным препятствием станет поиск переводчиков, живущих за пределами Кабула, сказал бывший армейский майор Мэтт Зеллер, который давно выступает за спасение афганцев, которые работали на правительство США.

По некоторым оценкам, 52% афганцев, которых необходимо эвакуировать, живут за пределами Кабула, и большинство афганцев больше не могут путешествовать по стране, сказал Зеллер. Более того, американские военные только что покинули свою самую большую базу на аэродроме Баграм.

Когда его спросили, может ли военный самолет США использоваться для эвакуации афганских переводчиков и их семей, проживающих в частях страны, которые оспариваются талибами, Кирби обратился к представителям Госдепартамента.

«Мы знаем, что обязаны помочь этим храбрым мужчинам и женщинам и их семьям», – сказал Кирби. «Вот почему мы упорно работаем, чтобы поддержать усилия Госдепартамента по организации вывоза их из страны в соответствии с их желаниями. Самое непосредственное усилие для нас – помочь определить подходящие места за границей для этих людей, чтобы завершить процесс SIV ».

Борьба за то, чтобы спасти как можно больше американских союзников перед надвигающимся поражением, характерна не только для Афганистана. В 1975 году американские военные помогли переместить более 100 000 беженцев из Вьетнама и Камбоджи на Гуам в рамках операций «Бэби-лифт» и «Новая жизнь». Большинство из этих беженцев были позже переселены в континентальные Соединенные Штаты.

Но в течение последних 20 лет американские войска сталкивались с бюрократическими кошмарами , пытаясь доставить иракских и афганских переводчиков в безопасное место. Те, кто добрался до Соединенных Штатов, были скорее исключением, чем правилом.

Для Навида Мустафы, который сказал, что посещал школу рейнджеров и Центр английского языка Института обороны США, а затем работал переводчиком в спецназе, проблема эвакуации – это вопрос жизни и смерти.

Мустафа сказал, что он не проработал в армии США достаточно долго, чтобы претендовать на визу. У него есть рекомендательные письма, но он не смог заручиться помощью со стороны представителей министерства обороны или групп, защищающих афганских переводчиков.

По его словам, с каждым днем ​​талибы подходят все ближе. Они утверждают, что любой, кто работал на правительство США, является шпионом.

«Если они возьмут власть, нам не будет места в Афганистане», – сказал Мустафа. «Мы просим американцев: мы были людьми, которые выполняли ваши миссии, и очень упорно сражались плечом к плечу с вами, ребята, против общего врага – не [бросайте] нас здесь».