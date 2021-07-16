“Благодари, что тебе не ввалил”. Нардеп Камельчук и Розенко поссорились в прямом эфире. Видео

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16.07.2021, 23:48, Новости дня
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Во время обсуждения тарифов на газ Розенко сказал, что команда президента Владимира Зеленского не сдержала обещания о снижении тарифов.

“Это история не о предвыборных обещаниях. Снизить коммунальные тарифы Зеленский пообещал уже в статусе президента. Он сказал, что его команда нашла способ сделать это. В результате этого сегодня тариф на газ в три раза выше, чем год назад”, – сказал экс-министр.

В это время Камельчук попытался возразить ему.

“Вы что, Павел, с неба упали? Это годовой тариф. Вы постоянно кричите на меня”, – заявил нардеп.

Он подошел к Розенко – и в этот момент завязалась потасовка, которую поспешили разнять нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Нестор Шуфрич и ведущий.

Розенко заявил, что Камельчук вел себя агрессивно, потому что ему нечего сказать. В ответ на это нардеп сказал: “Благодари, что я тебе не ввалил”, – и после этого покинул студию.

Контекст:

Большинство предвыборных обещаний Зеленского, данных им 24 марта 2019 года в интервью телеканалу “1+1”, не были выполнены. Об этом заявили эксперты Комитета избирателей Украины 24 марта 2021 года.

Зеленский не выполнил, в частности, обещание о поднятии экономики Украины, принятии законопроекта о так называемой налоговой амнистии, присоединении США и Великобритании к минскому процессу, а также о замораживании роста тарифов в Украине.

Тариф на газ для населения Украины от компании “Нафтогаз” с 1 мая составляет 7,96 грн за 1 м³ (с НДС).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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