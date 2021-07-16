 

Сотрудники компании Apple предпочитают работать на удаленке

16.07.2021, 23:46, Новости дня
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После того как очередная волна пандемии прошла, в компании Apple решили постепенно возвращать своих специалистов, распущенных по домам, на работу в офисах. Но оказалось, что очень многие из них не хотят больше ездить на работу, а предпочитают трудиться прямо в своих домах и квартирах.

Как стало известно из достоверных источников, многие «ябочники» написали заявления, что хотели бы остаться на удаленке. Однако они же вскоре начали жаловаться, что получить такое разрешение очень трудно.

Словом, начало развиваться противостояние, в котором каждая из сторон пытается добиться своего и не слушает оппонентов. Итог этой истории может оказаться более чем печальным для американской высокотехнологической компании, так как немало специалистов готовы даже уволиться с работы, чтобы больше не возвращаться к офисной действительности.



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