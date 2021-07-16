 

В Google появилась новая возможность удаления истории просмотра страниц

16.07.2021, 23:46, Новости дня
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Разработчики поисковой системы Google представили новую функцию, благодаря которой пользователи могут в срочном порядке удалить историю просмотра интернет-страниц за последние 15 минут.

Как поясняют специалисты, такая функция может быть полезна в целом ряде случаев. Например, когда вы временно садитесь за клавиатуру чужого компьютера, чтобы совершить те или иные действия, найти какую-то информацию, посмотреть почту и пр.

Разумеется, что при этом кто-то не хотел бы оставлять какие-либо следы своих действий в виде истории просмотров. Однако выбирать для удаления именно свои страницы вручную долго. Поэтому в компании Google предложили вот такой упрощенный вариант. Данная функция уже доступна.



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