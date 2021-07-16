 

Хакеры из США атаковали МИД Кубы

16.07.2021, 23:22, Новости дня
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Сайт министерства иностранных дел Кубы подвергся DDoS-атаке из США и других стран, сообщил кубинский МИД.

Ведомство сообщило, что «IP-адреса, с которых совершена кибератака, относятся к США, Великобритании, Франции и Турции». При этом МИД отметил, что хакеры могут быть и «из других стран» и «скрывать свое местоположение». Указывается, что кубинские серверы «подверглись атаке с 34 IP-адресов, каждый из которых обеспечивал 10 тыс. запросов одновременно».

МИД считает атаку «частью коммуникационной и кибервойны, развязанной против Кубы». Сейчас электронные страницы министерства и газеты Granma, являющейся официальным органом ЦК Коммунистической партии Кубы, не функционируют, передает ТАСС.

Напомним, DDoS-атаке также подвергся официальный сайт Минобороны России. В четверг хакеры атаковали сайты органов власти Крыма. Отметим, что в 2020 году «большинство компьютерных атак на российское информационное пространство было совершено из-за рубежа, главным образом с территории США, Германии и Нидерландов.

В воскресенье на Кубе неожиданно начались массовые акции протеста, каких там не было десятилетиями. Главная претензия протестующих – это недостаточные меры правительства по борьбе с эпидемией коронавируса.



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