 

S&P подтвердило рейтинг РФ на инвестиционном уровне

16.07.2021, 23:22, Новости дня
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Кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте подтвержден на уровне «BBB-/А-3», информирует международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s.

На уровне «BBB-/А-3» подтверждены «долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги РФ в иностранной валюте». При этом рейтинги в национальной валюте подтверждены на уровне «BBB/A-2». «Прогноз по долгосрочным рейтингам – стабильный», – приводит ТАСС текст сообщения.



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