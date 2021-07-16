S&P подтвердило рейтинг РФ на инвестиционном уровне

Кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте подтвержден на уровне «BBB-/А-3», информирует международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s.

На уровне «BBB-/А-3» подтверждены «долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги РФ в иностранной валюте». При этом рейтинги в национальной валюте подтверждены на уровне «BBB/A-2». «Прогноз по долгосрочным рейтингам – стабильный», – приводит ТАСС текст сообщения.