 

Мнение: Встречи Иностранного Агента

16.07.2021, 22:58, Разное
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За круглым столом! У Путина прямая линия с Итоном (Москва, Кремль, 2016)

На фоне всей нынешней вакханалии, которая творится в России со “шпионами”, “иноагентами” (ярлык лепят кому ни попадя) и “нежелательными организациями”, всего этого ощетинивания в духе позднего СССР – “кругом враги, крепче сплотимся вокруг родной Коммунистической партии товарища Путина” – фоточки с “приема” Путиным в Кремле “выпускников Итона” смотрятся особенно пикантно.

Предположим, что вот таким же образом “выпускников Итона” (целый выводок) принял бы у себя дома какой-нибудь Роман Баданин. Его ведь записали бы в “иноагенты” еще раньше! Типа – ничего себе, а с какой это стати к Роману ездят элитные отпрыски английских семейств?! Да у них ведь там через одного – шпионы Ея Величества “с правом на убийство”! Иностранцы! Англичане! Которые давеча целый эсминец послали, чтобы у нас Крым отжать! Держи Баданина, куда смотрят Органы!!

(итонцев, судя по фото, пустили в Кремль к Путину аж С СОБСТВЕННЫМИ ТЕЛЕФОНАМИ – понимающий поймет; вот как далеко шагнула в России демократия!)

А в случае с Путиным – пожалте, тишь, гладь да божья благодать. Мне наши бесконечно наивные дурачки так и пишут, многозначительно подмигивая – да-да, это Путин их пригласил, чтобы завербовать. А англичане – да, они же ничего не соображают, сами отпустили прямо в логово, не поняли, теперь у них вся элита в ФСБ перевербуется.


С Селигера в Кремль не пускают – рожи не те

Еще забавнее реакция наших “просвещенных западников”, любящих противопоставлять себя “замшелым путинистам”. Те просто отказываются верить своим глазам, и прямо глядя на фотки, бестрепетно заявляют – “это все конспирология”. Что именно? – интересуемся. “ВСЁ!”

И это тоже верно. И Путин, и Кремль, и Итон, и Англия – всё конспирология. И ЖЖ – тоже конспирология. В общем-то, ничего, кроме конспирологии, и не осталося. Бедные мы, бедные. Надо привиться живительной вакциной, лучше два раза подряд – и отпустит.

Источник: Размышления вольного социолога



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